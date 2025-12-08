Реклама

Россия
23:31, 8 декабря 2025Россия

Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

Flightradar24 указал на пролет британского Boeing RC-135 над Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил Boeing RC-135, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем. На это указали данные интернет-портала Flightradar24.

По данным о маршруте движения, самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон. Он пролетел над Нидерландами, ФРГ, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, а затем — над Черным морем мимо Крыма. На пути в сторону Сочи самолет развернулся и отправился обратно.

Ранее британский самолет-разведчик облетел вокруг Калининграда. Об этом написало издание UK Defence Journal (UKDJ).

