Назван главный риск для российской экономики от торговых войн

ЦБ: Обострение торговых войн может привести к снижению спроса на нефть и газ

Повторное обострение торговый войн в мире может привести к определенным рискам для российской экономики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ).

Одним из главных рисков для России может стать снижение мирового спроса на ключевые энергоресурсы, включая нефть и газ. Это может произойти вследствие замедления роста глобальной экономики, пояснили в регуляторе.

На этом фоне российским властям необходимо уже сейчас задуматься над способами снижения зависимости федерального бюджета от поступления от продаж энергоресурсов, отмечают в ЦБ. В противном случае, отечественные экспортеры продолжат сталкиваться с ростом производственных издержек и перебоями в поставках. Это, в свою очередь, чревато разгоном инфляции, резюмировали в Банке России.

Ранее глава американской логистической компании FedEx Радж Субраманиам спрогнозировал глобальной торговле кардинальные изменения из-за жесткой таможенной политики президента США Дональда Трампа. По мнению руководителя одного из гигантов в области грузоперевозок, экономическая кооперация в мире будет все больше носить региональный характер. На адаптацию к новым условиям, по его словам, может уйти продолжительное время.

