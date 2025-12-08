Реклама

11:50, 8 декабря 2025МирЭксклюзив

Назван способ давления США на руководство Украины

Политолог Тимофеев: США давят на Украину заявлениями об остановке помощи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США не пойдут на полную остановку помощи Украине, но могут заметно ее сокращать или, наоборот, увеличивать с целью манипулирования руководством страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Помощь Украине — это мощный рычаг в руках американских властей. Они могут использовать его как инструмент давления на украинских коллег, либо увеличивая, либо сокращая объемы поддержки, — сказал Тимофеев. — Полную отмену мы не увидим. Но угрозы, заметное сокращение или, наоборот, увеличение финансовых вливаний — вполне возможны».

Политолог назвал американскую помощь инструментом манипулирования. Но заметил, что, если бы США в принципе отказались от поддержки Киева, конфликт мог бы закончиться довольно быстро.

«Украина ведет боевые действия во многом за счет помощи западных союзников. И критически важную роль здесь играет разведывательная информация, предоставляемая США. Так что, естественно, если этой помощи вдруг не станет, Украина потеряет способность к сопротивлению наступлению российских войск, и конфликт быстро закончится», — заключил Тимофеев.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон призвал полностью прекратить финансовую, военную и разведывательную поддержку Украины. Он заявил, что без этого невозможна реализация разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта.

