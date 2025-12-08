Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон призвал полностью прекратить финансовую, военную и разведывательную поддержку Украины, заявив, что без этого невозможна реализация разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом он рассказал в интервью журналу American Conservative.

«Нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку», — сказал он.

При этом Бэннон назвал текущий проект мирного плана по урегулированию конфликта из 28 пунктов чрезмерно сложным и практически нереализуемым.

Ранее стало известно, что США потратят на поддержку Украины 800 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах.