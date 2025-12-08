Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:10, 8 декабря 2025Мир

Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

Экс-советник Трампа Бэннон: Нужно прекратить поддержку Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон призвал полностью прекратить финансовую, военную и разведывательную поддержку Украины, заявив, что без этого невозможна реализация разработанного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом он рассказал в интервью журналу American Conservative.

«Нужно все это прекратить. Все. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку», — сказал он.

При этом Бэннон назвал текущий проект мирного плана по урегулированию конфликта из 28 пунктов чрезмерно сложным и практически нереализуемым.

Ранее стало известно, что США потратят на поддержку Украины 800 миллионов долларов в 2026 и 2027 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    Стало известно устройство власти на Украине после отставки Ермака

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok