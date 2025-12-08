Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:47, 8 декабря 2025Экономика

Польша нацелилась на лидерство на газовом рынке Европы

Bloomberg: Польша строит СПГ-терминалы ради лидерства на газовом рынке Европы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Руководство Польши намерено сделать республику главным газовым хабом Европы с помощью импорта сжиженного природного газа (СПГ), который позволит заместить поставки топлива из России. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Для этого у побережья возводят плавучий терминал для импорта СПГ мощностью 6,1 миллиарда кубометров после регазификации и планируют строительство второго, что упростит транзит в другие страны.

Новые объекты позволят Польше претендовать на статус главного поставщика топлива для стран Восточной и Центральной Европы, в том числе, увеличить поставки на Украину.

В операторе трубопроводной сети Gaz-System отмечают, что интерес к покупке газа с прокачкой через Польшу растет. При этом страна уже эксплуатирует терминал мощностью 8,3 миллиарда кубометров газа, позволяющей ей не зависеть от других стран в вопросах самообеспечения.

На фоне ослабления зависимости Европы от России свои регазификационные терминалы также развивают Хорватия, Греция и Литва, но центральное положение Польши в европейской газовой сети дает ей преимущество. Кроме того, Варшава может воспользоваться подземными газовыми хранилищами на Украине, в то время как возможности конкурентов в вопросах длительного хранения газа ограничены.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

В настоящее время Польша уже отправляет газ на Украину, причем Киев готов закупать большие объемы, а в дополнение поставками интересуются в Словакии. В то же время эксперты отмечают, что Варшаве нужно проработать сферу регулирования, потому что для трейдеров работа с польскими ведомствами остается сложной из-за избыточных правил.

Ранее сообщалось, что на фоне стабильных поставок СПГ стоимость природного газа в Европе упала до минимума за полтора года. Фьючерсы на топливо по индексу хаба TTF опустились ниже 330 долларов за тысячу кубометров. За последний месяц газ подешевел более чем на десять процентов, при этом планы Евросоюза полностью отказаться от закупок российского СПГ с 2027 года не повлияли на динамику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год

    В России собрались исключить бесконтрольный вывоз рублей из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok