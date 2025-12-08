Польша нацелилась на лидерство на газовом рынке Европы

Bloomberg: Польша строит СПГ-терминалы ради лидерства на газовом рынке Европы

Руководство Польши намерено сделать республику главным газовым хабом Европы с помощью импорта сжиженного природного газа (СПГ), который позволит заместить поставки топлива из России. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Для этого у побережья возводят плавучий терминал для импорта СПГ мощностью 6,1 миллиарда кубометров после регазификации и планируют строительство второго, что упростит транзит в другие страны.

Новые объекты позволят Польше претендовать на статус главного поставщика топлива для стран Восточной и Центральной Европы, в том числе, увеличить поставки на Украину.

В операторе трубопроводной сети Gaz-System отмечают, что интерес к покупке газа с прокачкой через Польшу растет. При этом страна уже эксплуатирует терминал мощностью 8,3 миллиарда кубометров газа, позволяющей ей не зависеть от других стран в вопросах самообеспечения.

На фоне ослабления зависимости Европы от России свои регазификационные терминалы также развивают Хорватия, Греция и Литва, но центральное положение Польши в европейской газовой сети дает ей преимущество. Кроме того, Варшава может воспользоваться подземными газовыми хранилищами на Украине, в то время как возможности конкурентов в вопросах длительного хранения газа ограничены.

В настоящее время Польша уже отправляет газ на Украину, причем Киев готов закупать большие объемы, а в дополнение поставками интересуются в Словакии. В то же время эксперты отмечают, что Варшаве нужно проработать сферу регулирования, потому что для трейдеров работа с польскими ведомствами остается сложной из-за избыточных правил.

Ранее сообщалось, что на фоне стабильных поставок СПГ стоимость природного газа в Европе упала до минимума за полтора года. Фьючерсы на топливо по индексу хаба TTF опустились ниже 330 долларов за тысячу кубометров. За последний месяц газ подешевел более чем на десять процентов, при этом планы Евросоюза полностью отказаться от закупок российского СПГ с 2027 года не повлияли на динамику.