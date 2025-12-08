Не желающим глотать сперму партнера женщинам предложили три горячие альтернативы

Сексолог Надежда Ястребова заявила, что отсутствие у женщины желания глотать сперму партнера является нормой. В своем Telegram-канале она предложила три горячие альтернативы.

По словам Ястребовой, это действие можно заменить на страстный поцелуй после семяизвержения. Еще одной альтернативой является интимный контакт глазами в момент выделения семенной жидкости. Наконец, проглатывание спермы можно заменить на нежные поцелуи около зоны эякуляции, добавила специалистка.

Она утверждает, что главным приоритетом должен быть комфорт обоих партнеров. У женщины может отсутствовать желание глотать сперму из-за ее консистенции или вкуса. Эти два параметра зависят от многих факторов: рациона мужчины, его здоровья в целом и наличия вредных привычек, таких как курение, написала Ястребова.

Ранее гинеколог Манви Верма заявила, что оральный секс полезен для здоровья. Она отметила, что такая сексуальная практика помогает бороться с бессонницей.