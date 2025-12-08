Реклама

Экономика
19:43, 8 декабря 2025Экономика

Оценена опасность надвигающегося на Японию цунами для России

Эффект от цунами возможен на Южных Курилах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Kyodo / Reuters

Цунами после землетрясения в Японии может достичь Южных Курил. Таким прогнозом с RT поделился директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По его словам, в настоящее время нет информации о волнах цунами у берегов Японии, поскольку землетрясение произошло совсем недавно. Прогнозы показывают, что волна может дойти до Южных Курил, однако ее движение в сторону Сахалина маловероятно. Если волна дойдет до берегов Камчатки, то будет совсем небольшой.

Цунами может и вовсе не возникнуть из-за достаточно большой глубины очага.

Ранее в Японии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,6 и объявили угрозу цунами. Землетрясение произошло у восточного побережья префектуры Аомори на севере страны, очаг залегал на глубине 50 километров.

