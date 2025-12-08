Песков раскрыл отношение россиян к прямой линии Путина

Песков: Интерес россиян к прямой линии Путина большой

Интерес жителей России к предстоящей прямой линии президента страны Владимира Путина большой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы не гонимся за рекордами, но интерес большой», — сказал он.

Представитель Кремля рассказал об увеличении инструментария для обработки запросов. Это, по его словам, позволяет почти ежедневно обрабатывать все запросы, которые поступают. Наиболее острые обращения передаются напрямую в министерства.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.