Получавшего откаты экс-начальника НИИ ФСИН захотели лишить имущества

Суд рассмотрит вопрос о конфискации имущества экс-начальника НИИ ФСИН Быкова

Второй кассационный суд общей юрисдикции обязал рассмотреть вопрос о конфискации имущества бывшего начальника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, осужденного за взятки, и передал материалы дела в Головинский суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По закону суд может конфисковать имущество, которое коррупционеры приобрели на незаконные доходы. В пресс-службе отметили, что суд первой инстанции не рассмотрел этот вопрос, когда выносил Быкову приговор.

В конце декабря Головинский суд Москвы приговорил экс-начальника НИИ ФСИН к десяти годам колонии строгого режима и назначил ему штраф в размере пяти миллионов рублей. По версии следствия, с 2020 по 2021 год он брал откаты за премирование сотрудников. Сам Быков не признает вину и считает, что стал жертвой мести со стороны бывшей любовницы — она якобы и написала на него заявление в управление собственной безопасности ФСИН России.

Ущерб от действий осужденного оценили на 2,9 миллиона рублей.

