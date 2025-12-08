Популярная модель раскрыла секрет стройной фигуры фразой «провожу время в холодильнике»

Модель Маура Хиггинс не ограничивает себя в питании ради стройной фигуры

Популярная ирландская ведущая и модель Маура Хиггинс раскрыла секрет стройной фигуры одной фразой. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков 35-летней манекенщицы поинтересовался, как ей удалось добиться рельефного пресса. Хиггинс ответила, что много занимается пилатесом и йогой. При этом она отметила, что в питании себя не ограничивает.

«Большую часть времени я питаюсь правильно, но никогда не ограничиваю себя в любимых блюдах, например, в пасте или пицце. Я слышала, что пресс делается на кухне, но я провожу большую часть времени в холодильнике», — призналась знаменитость.

В ноябре польская модель Хелена Норович, которая недавно отметила 91-летие, рассказала о реакции мужа на ее работу.