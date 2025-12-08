Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:50, 8 декабря 2025Ценности

Популярная модель раскрыла секрет стройной фигуры фразой «провожу время в холодильнике»

Модель Маура Хиггинс не ограничивает себя в питании ради стройной фигуры
Мария Винар

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Популярная ирландская ведущая и модель Маура Хиггинс раскрыла секрет стройной фигуры одной фразой. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков 35-летней манекенщицы поинтересовался, как ей удалось добиться рельефного пресса. Хиггинс ответила, что много занимается пилатесом и йогой. При этом она отметила, что в питании себя не ограничивает.

«Большую часть времени я питаюсь правильно, но никогда не ограничиваю себя в любимых блюдах, например, в пасте или пицце. Я слышала, что пресс делается на кухне, но я провожу большую часть времени в холодильнике», — призналась знаменитость.

В ноябре польская модель Хелена Норович, которая недавно отметила 91-летие, рассказала о реакции мужа на ее работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok