Россия
23:06, 8 декабря 2025Россия

Путин утвердил призыв на военные сборы запасников в 2026 году

Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе в 2026 году
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В тексте указа говорится, что призывать в следующем году запасников будут для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ), войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Сборы находящихся в запасе граждан являются плановыми и проводятся ежегодно.

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям приобретать российский газ за рубли не только в Газпромбанке.

    Путин утвердил призыв на военные сборы запасников в 2026 году

