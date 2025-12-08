Путин утвердил призыв на военные сборы запасников в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В тексте указа говорится, что призывать в следующем году запасников будут для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ), войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Сборы находящихся в запасе граждан являются плановыми и проводятся ежегодно.

