Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в одном банке

Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения зарубежным покупателям приобретать российский газ за рубли не только в Газпромбанке. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Внести в Указ изменения, заменив в пункте семь слова "До 31 декабря 2025 года" словами "До 1 апреля 2026 года"», — говорится в документе.

Данное разрешение продлевается уже не в первый раз. До этого срок действия смещался с начала октября на конец текущего года.

Порядок платежей за газ Россия обновляла на фоне санкций Соединенных Штатов Америки (США) против Газпромбанка. До этого момента иностранные покупатели были обязаны переводить оплату именно через данный банк, а менять валюту на рубли могли в любой кредитной организации.

Ранее Китай начал помогать России продавать газ, купив партию сниженного природного газа с подсанкционного проекта «Газпрома» на Балтике.