Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 8 декабря 2025Экономика

Китай начал помогать «Газпрому» продавать газ

Reuters: Китай купил партию СПГ с подсанкционного проекта «Газпрома» на Балтике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Газовоз Valera (ранее — «Великий Новгород») с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Газпрома» на Балтийском море «СПГ Портовая» встал на разгрузку в терминал Бэйхай, что находится в порту в китайском Тешане. Об этом со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters.

Комплекс мощностью 1,5 миллиона тонн СПГ в год был запущен в сентябре 2022 года. Его продукцию покупали в Турции, Греции, Китае, Испании, Италии, но в феврале 2025-го в отношении «СПГ Портовая» начали действовать санкции.

С того момента заводу не удалось продать ни одной партии, пока ему не согласился помочь Китай. При этом в октябре еще одна партия топлива с «СПГ Портовая» была перегружена с газовоза Perle на другое судно у берегов Малайзии, но была ли доведена до конца поставка, неизвестно.

В августе терминал Бэйхэй принял партию СПГ с еще одного российского подсанкционного газового проекта — «Арктик СПГ-2», который развивает «Новатэк». Производство на нем началось в 2023 году, а уже в начале следующего были запланированы поставки. Однако давление США не позволило заключить ни одной сделки до продажи груза в Китай.

При этом источники агентства утверждают, что «Новатэк» согласился поставлять партии со скидкой в 30-40 процентов от рыночной, так как найти другого покупателя у компании не получилось. Какова оказалась в итоге стоимость СПГ с «СПГ Портовая», не уточняется.

Согласие китайских покупателей на сделки с подсанкционным проектом привело в ноябре к первому с начала года месячному росту поставок российского СПГ в годовом выражении. Тем не менее по итогам первых 11 месяцев экспорт этого вида топлива сократился на два процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Американский хоккеист «Авангарда» рассказал об удививших его в России вещах

    В офисе президента Украины оправдались за не успевшего прочитать мирный план Зеленского

    Бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей

    Кадырова наградили медалью «За боевое отличие»

    Состояние сброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней россиянки изменилось

    Страны Северной Европы стали испытывать раздражение из-за Украины

    У домашних животных обнаружили новую опасную для людей инфекцию

    В Госдуме высказались об отмене школьных оценок по трем предметам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok