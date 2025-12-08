Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 8 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыт мотив продуманной расправы в училище ВДВ

«Ъ»: Курсант РВВДУ из неприязни убил сержанта Селина, связав стропы парашютов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова Илья Казанцев расправился с 24-летним заместителем командира взвода сержантом Иваном Селиным из личной неприязни. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Селина назначили замкомвзвода в январе текущего года. Казанцеву он не нравился давно — сам курсант рассказывал, что сержант предвзято относился к тем, кто пришел в училище после школы и не имел боевого опыта.

Замкомвзвода Селин не выжил во время учебно-тренировочных прыжков из самолета Ан-2, которые состоялись 3 июня. При осмотре его снаряжения выяснилось, что стропы основного и запасного парашютов были кем-то связаны. Это и привело к трагедии.

Вину за произошедшее взял на себя 20-летний курсант Казанцев. Он заявил, что действовал один, а мотивом назвал постоянные конфликты с Селиным и его жестокое отношение к курсантам.

Дело о расправе рассматривает Рязанский гарнизонный военный суд. Сержант Селин был участником специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    Стало известно устройство власти на Украине после отставки Ермака

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok