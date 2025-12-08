Раскрыт мотив продуманной расправы в училище ВДВ

«Ъ»: Курсант РВВДУ из неприязни убил сержанта Селина, связав стропы парашютов

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова Илья Казанцев расправился с 24-летним заместителем командира взвода сержантом Иваном Селиным из личной неприязни. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Селина назначили замкомвзвода в январе текущего года. Казанцеву он не нравился давно — сам курсант рассказывал, что сержант предвзято относился к тем, кто пришел в училище после школы и не имел боевого опыта.

Замкомвзвода Селин не выжил во время учебно-тренировочных прыжков из самолета Ан-2, которые состоялись 3 июня. При осмотре его снаряжения выяснилось, что стропы основного и запасного парашютов были кем-то связаны. Это и привело к трагедии.

Вину за произошедшее взял на себя 20-летний курсант Казанцев. Он заявил, что действовал один, а мотивом назвал постоянные конфликты с Селиным и его жестокое отношение к курсантам.

Дело о расправе рассматривает Рязанский гарнизонный военный суд. Сержант Селин был участником специальной военной операции.

