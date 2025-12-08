Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

ТАСС: Двое из четырех осужденных за убийство военкора Бентли не признали вину

Российские военнослужащие, осужденные за расправу над корреспондентом Sputnik Расселом Бентли с позывным Техас, высказали свою позицию по вмененному им преступлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Виталий Вансяцкий признал вину в превышении должностных полномочий, Владимир Бажин частично признал вину в укрывательстве особо тяжкого преступления. Остальные подсудимые заявили о своей невиновности. Также они отвергают обвинение по статье о надругательстве над телом.

Донецкий гарнизонный военный суд вынес приговор четверым военнослужащим 5-й мотострелковой бригады Донецкой народной республики (ДНР): Вансяцкому, Бажину, Андрею Иорданову и Владиславу Агальцеву. Они получили от 1,5 до 12 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а один — в колонии-поселении.

Гражданин США Рассел Бентли прибыл в Донбасс в 2015 году, где вступил в ряды ополчения ДНР. Он принимал участие в боях за донецкий аэропорт и снимал репортажи для американской аудитории, в которых рассказывал об обстрелах украинскими военными мирных жителей и о людях, защищавших ДНР.