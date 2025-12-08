Реклама

19:13, 8 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыто отношение соседей к расправившемуся с первоклассником в подмосковном ЖК

Соседи звали убийцу первоклассника и его матери в ЖК «Оранж Парк» неадекватным
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Соседи называли жестоко расправившегося с первоклассником и его матерью в подмосковном ЖК «Оранж Парк» мужчину неадекватным. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник.

По его словам, местные жители жаловались на то, что он постоянно стучит молотком по батареям. Один из них рассказал, что мужчина проживает на седьмом этаже дома и регулярно включает аудиозапись — стук молотка. Вторая соседка рассказала, что пыталась с ним поговорить и даже обменялась с ним номерами телефонов, но результата не последовало. По ее словам, мужчина стучит по батареям два года. Она отметила, что это происходит как днем, так и ночью.

Ранее стали известны подробности расправы фигуранта над потерпевшими. Сначала он несколько раз ударил молотком по голове женщины, а потом расправился с ее сыном. После он разворотил их квартиру, попытался сымитировать ограбление и отправился к себе, на этаж ниже.

