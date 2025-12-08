Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:06, 8 декабря 2025Силовые структуры

Появились подробности о расправе над первоклассником и его матерью в подмосковном ЖК

Убийца первоклассника и его матери в ЖК «Оранж Парк» был вооружен молотком
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мужчина, который расправился с жительницей жилого комплекса (ЖК) «Оранж Парк» в подмосковных Котельниках и ее шестилетним сыном, был вооружен молотком. Об этом пишет Baza.

По данным издания, сначала сосед несколько раз ударил молотком по голове женщины, а потом расправился с ее сыном. После он разворотил их квартиру, попытался сымитировать ограбление и отправился к себе, на этаж ниже.

Ранее сообщалось, что основная версия преступления — затяжной бытовой конфликт. Сосед заявил, что мать с сыном шумели, из-за чего он жестоко их избил. Мужчине уже предъявили обвинение.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыты итоги встречи Зеленского с Макроном, Стармером и Мерцем

    В США оценили важность скорости для современных истребителей

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok