Жестоко избитых первоклассника и его маму нашли в подмосковной квартире

СК: В Котельниках сосед убил женщину с сыном-первоклассником, он задержан

В подмосковных Котельниках обнаружены в квартире бездыханными местная жительница и ее 6-летний сын со следами жестокого избиения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

У них множественные повреждения головы. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний сосед. Ему предъявлено обвинение. Основная версия преступления — затяжной бытовой конфликт. Сосед заявил, что мать с сыном шумели, из-за чего он жестоко их избил, уточняет Telegram-канал «112».

В настоящее время следователи и криминалисты провели осмотр квартиры, допрошены свидетели. С места преступления предоставлено видео.

На кадрах видны сотрудники следственной группы, которые осматривают помещение.

