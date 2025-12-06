Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями

В Тюмени уголовников заподозрили в расправе над перекупщиком ради автомобиля

В Тюмени следователи разбираются в обстоятельствах расправы двух уголовников над занимавшимся перекупкой автомобилей россиянином. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, у мужчины в наличии были два выставленных им на продажу автомобиля Kia Optima и ВАЗ 2112. Покупатели договорились с продавцом о встрече, заявив, что ради покупки приехали из другого города. После просмотра машин, они попросили продавца пересесть за руль, после чего один из мужчин нанес ему несколько не совместимых с жизнью ударов ножом в шею. После его сожгли в автомобиле ВАЗ, а иномарку забрали, чтобы продать.

По предварительным данным, в расправе подозреваются два 23-летних ранее судимых местных жителя. Оба задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося уточняются.

