Россиян предупредили об опасных гирляндах

Ученая Бахвалова: Гирлянды с лампами накаливания опасны

Наибольшую опасность представляют гирлянды с лампами накаливания. О том, как правильно выбирать гирлянды, россиянам рассказала кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, при работе такие гирлянды нагреваются до 60-70 градусов Цельсия, что может привести к возгоранию бумажных украшений, штор или сухой хвои. Вместо них Бахвалова посоветовала покупать более безопасные светодиодные гирлянды. «Они почти не нагреваются и потребляют меньше электроэнергии. Их срок службы в десятки раз дольше, чем у ламп накаливания», — объяснила она.

При выборе гирлянды эксперт рекомендовала обратить внимание на наличие качественных медных проводов сечением 0,75–1,0 миллиметра в квадрате, маркировки IP44 и выше, если гирлянда будет висеть на улице, а также маркировки ТР ТС 004/2011, которая гарантирует, что изделие прошло проверку на безопасность.

Бахвалова добавила, что особенно тщательно следует проверять беспроводные гирлянды на литиевых батареях, которые при перегреве могут воспламениться. Их не следует оставлять включенными на ночь и превышать время зарядки. Кроме того, гирлянды необходимо регулярно проверять. «Потемнение изоляции или запах гари сигнализируют о необходимости замены. Не вешайте иллюминацию вплотную к шторам и легковоспламеняющимся украшениям», — заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что россиянам разрешено устанавливать гирлянды снаружи окна при соблюдении норм эксплуатации общего имущества и требований пожарной безопасности.