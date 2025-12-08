Россияне массово отправятся на Новый год в один город страны

Российские туристы массово отправятся на Новый год в Мурманск. Об этом рассказал «Известиям» коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

Так, Мурманск выбрали для новогоднего путешествия 15 процентов соотечественников, 8 процентов предпочли Кольский полуостров, а 6 процентов — Териберку. Дагестан, который был лидером среди кавказских регионов в прошлом году, уступил свое место Северной Осетии — рост спроса на туры туда составил 38 процентов.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово устремились в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. Туроператоры рассказали изданию, что после объявления безвизового режима с Россией этот город и весь регион оказались в лидерах зимних туристических направлений у гостей из Поднебесной.