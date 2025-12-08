Россияне заинтересовались новогодним отдыхом в одном курортном городе

РСТ: Спрос на отели Анапы в новогодние каникулы вырос на 30 процентов

Спрос на отели Анапы в новогодние каникулы вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. О том, что соотечественники заинтересовались отдыхом в этом курортном городе, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что самый большой объем продаж (40 процентов) приходится на встречу Нового года. На размещение в канун праздника идет снижение цен на 10 процентов — в среднем до 18,2 тысячи рублей за номер, а на январские даты — подорожание почти на 50 процентов.

Эксперты объясняют такой спрос на новогоднюю Анапу тем, что на этом российском курорте много качественных отелей с системой «все включено», спа и хорошей инфраструктурой. Помимо этого, там активно развивается сегмент люксовых отелей, многие из которых работают по системе «ультра все включено» и ориентированы на семейный отдых.

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали места для отдыха в России на новогодние праздники дешевле 30 тысяч рублей на двоих. В топ вошли Псковская, Орловская и Волгоградская области.

