Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

В ЛНР осудили мужчину за передачу СБУ данных сотовых операторов

В Луганской народной республике (ЛНР) осудили мужчину за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных сотовых операторов. Об этом сообщило Первое информационное агентство ЛНР «ЛуганскИнформЦентр Z» в Telegram-канале.

По данным агентства, осенью 2022 года сотрудник оператора сотовой связи на момент совершения преступления являлся гражданином Украины. Через один из мессенджеров связался с представителем СБУ и сообщил, что может собирать информацию об абонентских номерах.

Представитель СБУ объяснил, какие данные его интересуют. Мужчина собрал и передал информацию о 21 номере сотрудников силовых структур ЛНР. Также в 2023 году после получения российского гражданства он передал сведения еще о 24 номерах.

Верховный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что собиравший информацию о российских военных украинец выслушал приговор.