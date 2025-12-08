Реклама

Силовые структуры
Следствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 8 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин провел ночь между этажами в кафе

В Улан-Удэ за кражу задержали спрятавшегося в кафе мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Полиции Бурятии

В Улан-Удэ за кражу задержали спрятавшегося в кафе мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило заявление от администратора кафе, которая сообщила о проникновении ночью в кафе и похищении 45 тысяч рублей из кассы, а также четырех бутылок алкоголя.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник спрятался в кафе между этажами и дождался закрытия заведения. После чего проник в зал, где совершил кражу. С места происшествия он скрылся около семи часов утра через черный вход.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина. Деньги он потратил на личные нужды.

Ранее сообщалось, что трое россиян организовали в гаражах автомобильную лабораторию.

