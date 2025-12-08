Реклама

12:30, 8 декабря 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России заняли село Новоданиловка в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Новоданиловка в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Днепр». Военнослужащим, помимо того, удалось нанести поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Орехов, Лукьяновское, Разумовка и Никольское.

За сутки украинские войска лишились до 40 бойцов, боевой бронированной машины, двух станций РЭБ, артиллерийского орудия, склада, на котором хранилось горючее, а также 13 автомобилей.

В ночь на 8 декабря ВСУ атаковали регионы России десятками дронов. Большую часть дронов — 24 — уничтожили над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников сбили над Саратовской областью, 11 — над Ростовской, 9 — над Волгоградской.

