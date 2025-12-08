Российским военным отправили особые боеприпасы и оружие

Секретарь ГС ЕР Якушев: В зону СВО отправлены специальные патроны против БПЛА

Российским военным в зону специальной военной операции (СВО) отправили гладкоствольные ружья и особые боеприпасы к ним, специально созданные для борьбы против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил секретарь Генсовета (ГС) «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев, его слова приводятся на сайте политобъединения.

По сообщению Якушева, общественники выполнили заказ самих бойцов, закупив оружие о боеприпасы под определенные боевые задачи. В отправке ружей участвовали также представители организации «Ветераны СВО и КТО».

«Каждая отправка техники на фронт — это выполнение наших обязательств и незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов», — заявил глава структуры Сергей Павленко.

