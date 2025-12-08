Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 8 декабря 2025Россия

Российским военным отправили особые боеприпасы и оружие

Секретарь ГС ЕР Якушев: В зону СВО отправлены специальные патроны против БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Российским военным в зону специальной военной операции (СВО) отправили гладкоствольные ружья и особые боеприпасы к ним, специально созданные для борьбы против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил секретарь Генсовета (ГС) «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев, его слова приводятся на сайте политобъединения.

По сообщению Якушева, общественники выполнили заказ самих бойцов, закупив оружие о боеприпасы под определенные боевые задачи. В отправке ружей участвовали также представители организации «Ветераны СВО и КТО».

«Каждая отправка техники на фронт — это выполнение наших обязательств и незамедлительный отклик на актуальные запросы бойцов», — заявил глава структуры Сергей Павленко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли в зоне СВО редкое и необычное вооружение — французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Названы два инициатора возможной войны Европы с Россией

    В НАТО раскрыли подробности предстоящей встречи с Зеленским

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok