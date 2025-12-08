Реклама

В США самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы

Самолет в США совершил аварийную посадку из-за птицы в двигателе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tim Evans / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines сел в Лос-Анджелесе (США) из-за оказавшейся в двигателе птицы. Об этом сообщает портал Aeroonline.

Инцидент произошел 3 декабря. Самолет Boeing 737-832, выполнявший рейс до Сиэтла, набирал скорость на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Сообщалось, что в момент взлета был зафиксирован шум двигателя и хлопок из-за птицы.

Экипажу удалось выровнять курс. Самолет совершил аварийную посадку через 18 минут после взлета в аэропорту вылета. На земле его встретили пожарные и спасательные службы. Уточняется, что сообщений о пострадавших не поступало. Кроме того, известно, что Boeing 737-832 получил незначительные повреждения и был выведен из эксплуатации для технического обслуживания и осмотра.

Ранее самолет авиакомпании Fiji Airways повредил носовую часть после столкновения со стаей птиц. Инцидент попал на видео.

