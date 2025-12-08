Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:28, 8 декабря 2025Бывший СССР

Серию взрывов в украинском городе сняли на видео

Серию взрывов в Сумах сняли на видео, часть города осталась без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Серию взрывов в украинском городе Сумы сняли на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Отмечается, что часть города осталась без света. Также начались перебои с водой. По данным Telegram-канала, за 30 минут в Сумах прогремело 15 взрывов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотные летательные аппараты «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Трамп заявил о стремлении США к миру на Украине с одной целью

    Дополнительные ограничения ввели в южном российском аэропорту

    Трамп описал свою помощь Украине словами «Ничего им не дал»

    Экс-советник Трампа призвал США перестать делать одну вещь в отношении Украины

    Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

    Венгрия договорилась о поставках российского газа через одну страну

    Трамп назвал главную цель США в урегулировании конфликта на Украине

    Серию взрывов в украинском городе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok