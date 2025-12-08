Серию взрывов в украинском городе сняли на видео

Серию взрывов в украинском городе Сумы сняли на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Отмечается, что часть города осталась без света. Также начались перебои с водой. По данным Telegram-канала, за 30 минут в Сумах прогремело 15 взрывов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотные летательные аппараты «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.