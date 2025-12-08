Состояние сброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней россиянки изменилось

В РДКБ сообщили об улучшении состояния выброшенной из окна трехлетней девочки

В состоянии трехлетней девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна четвертого этажа, наблюдается значительная положительная динамика. Об улучшениях сообщается в Telegram-канале Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.

Как рассказала врач-невролог нейрохирургического отделения Ирина Рассказчикова, при поступлении у пострадавшей россиянки наблюдалось нарушение функций конечностей. «У ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка — девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов», — подчеркнула медик.

Врач также отметила, что ребенок начал изъясняться практически так же, как до травмы. Кроме того, девочка улыбается, самостоятельно играет и идет на контакт с окружающими.

Ранее сообщалось, что отцу девочки назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. Мать девочки в этот момент находилась с ее братом в санатории. Предположительно, у мужчины был нервный срыв. Как выяснилось, 15 лет назад он лечился у психиатра. Кроме того, у россиянина были проблемы с алкоголем.