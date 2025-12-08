Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 8 декабря 2025Россия

Состояние сброшенной отцом с четвертого этажа трехлетней россиянки изменилось

В РДКБ сообщили об улучшении состояния выброшенной из окна трехлетней девочки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Российская детская клиническая больница»

В состоянии трехлетней девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна четвертого этажа, наблюдается значительная положительная динамика. Об улучшениях сообщается в Telegram-канале Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.

Как рассказала врач-невролог нейрохирургического отделения Ирина Рассказчикова, при поступлении у пострадавшей россиянки наблюдалось нарушение функций конечностей. «У ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений. Восстановилась походка — девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов», — подчеркнула медик.

Врач также отметила, что ребенок начал изъясняться практически так же, как до травмы. Кроме того, девочка улыбается, самостоятельно играет и идет на контакт с окружающими.

Ранее сообщалось, что отцу девочки назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно 9 октября. Мать девочки в этот момент находилась с ее братом в санатории. Предположительно, у мужчины был нервный срыв. Как выяснилось, 15 лет назад он лечился у психиатра. Кроме того, у россиянина были проблемы с алкоголем.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Названы два инициатора возможной войны Европы с Россией

    В НАТО раскрыли подробности предстоящей встречи с Зеленским

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok