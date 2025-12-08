Сотрудница спа-салона в Москве родила прямо на работе после одного действия

Сотрудница спа-салона в районе Кунцево в Москве внезапно родила на рабочем месте после одного рутинного действия. Как сообщает источник Пятого канала, новоиспеченная мать пошла причесать волосы, когда у нее внезапно началась родовая деятельность.

Уточняется, что 32-летняя женщина собиралась принять клиента, однако уже не смогла.

В результате она родила недоношенного малыша, у него диагностировали недобор веса. Приехавшие на место медики увезли обоих в перинатальный центр.

