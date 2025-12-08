Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 8 декабря 2025Россия

Сотрудница спа-салона в Москве родила прямо на работе после одного действия

Решившая причесаться сотрудница столичного спа-салона родила на работе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудница спа-салона в районе Кунцево в Москве внезапно родила на рабочем месте после одного рутинного действия. Как сообщает источник Пятого канала, новоиспеченная мать пошла причесать волосы, когда у нее внезапно началась родовая деятельность.

Уточняется, что 32-летняя женщина собиралась принять клиента, однако уже не смогла.

В результате она родила недоношенного малыша, у него диагностировали недобор веса. Приехавшие на место медики увезли обоих в перинатальный центр.

Ранее стало известно, что актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка — от своего супруга, музыканта Петра Дранги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали решения суда по делу Долиной — Лурье. Певица заявила, что сама покупательница «не проявила осторожности»

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Раскрыты пять явных признаков влюбленности

    В ЕС обеспокоились из-за изменения подхода Вашингтона к переговорам по Украине

    Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

    США попросили Украину заключить мир фразой «быстрее, быстрее, быстрее»

    Москвичам назвали дату появления снега

    На Западе признали коррумпированность НАТО

    Россияне нашли выгодную альтернативу банковским вкладам

    Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok