Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:56, 8 декабря 2025Путешествия

Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

Стюардессу авиакомпании EasyJet обвинили в мошенничестве на 256 тысяч рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

Совершавшая покупки сигарет и парфюмерии на борту самолетов стюардесса авиакомпании EasyJet стала фигуранткой судебного разбирательства. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 28-летняя бортпроводница Джессика Куигли в период с февраля 2024 по январь 2025 года обманывала работодателя, покупая с помощью карты дорогостоящие товары. Общая сумма ее покупок составила 2,5 тысячи фунтов стерлингов (256 тысяч рублей). Однако, приобретая вещи во время полета, девушка фактически не оплачивала их из-за отсутствия Интернета. При этом на экране приложения высвечивалась информация об успешной банковской транзакции, а плата со счетов должна была осуществляться на земле.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Куигли обвинили в мошенничестве, так как она использовала закрытые счета без средств и предоставляла работодателю поддельные банковские выписки. На данный момент женщина работает в другой авиакомпании и вскоре вновь предстанет перед судом по делу. Свою вину экс-член экипажа лоукостера не признает.

Ранее стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности. Женщина проработала на перевозчика более 20 лет, но из-за развившегося недуга компания перестала относиться к ней доброжелательно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Европе прокомментировали темпы наступления российских войск

    Российский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok