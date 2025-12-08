Foreign Affairs: США могут потерять надежных союзников в Восточной Азии

США могут потерять надежных союзников в Восточной Азии в лице Японии и Южной Кореи из-за неуверенности в Вашингтоне. Об этом в статье для Foreign Affairs пишут профессор политологии в Пусанском национальном университете Роберт Келли и доцент кафедры политологии Чикагского университета, старший внештатный научный сотрудник Чикагского совета по глобальным вопросам Пол Поаст.

По мнению экспертов, Токио и Сеул больше не могут игнорировать возможные последствия от отказа Соединенных Штатов поддержать их в кризисной ситуации. «Вместо этого, в течение следующего десятилетия, вероятно, союзники США начнут заметно отдаляться», — сказано в публикации.

Аналитики отметили, что Япония и Южная Корея уже создают альтернативные структуры альянсов, рассматривают возможность получения ядерного оружия и даже выступают посредниками «в сепаратных мирных соглашениях с региональными противниками, вместо того чтобы вступать с ними в конфронтацию».

Ранее в Китае назвали пощечиной премьер-министру Японии Санаэ Такаити реакцию США и России на ее заявления о развертывании сил самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем. Так, Вашингтон заявил, что привержен миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и выступает против одностороннего изменения статуса-кво любой из сторон. Авторы статьи на китайском портале Sohu пояснили, что Соединенные Штаты вынуждены взаимодействовать с Китаем по множеству вопросов и не готовы вступать в конфронтацию.