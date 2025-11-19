В Китае назвали пощечиной премьеру Японии реакцию США и России на ее заявления о Тайване

Sohu: Заявления премьера Японии Такаити о Тайване спровоцировали кризис

Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что страна развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль на Тайванем, спровоцировали кризис, а реакция США и России стала пощечиной для политика. Об этом заявили журналисты китайского портала Sohu.

Авторы статьи назвали слова Такаити причиной сильного недовольства Пекина и пересечением его красной линии. В ответ на протест японский премьер не отступила, что усилило напряженность в отношениях между странами.

После этого корабль радиоэлектронной разведки ВМС Китая был обнаружен примерно в 70 километрах от важной точки береговой обороны Японии, Кагосимы. В материале этот жест со стороны КНР назвали предупреждением для Токио и сигналом, что китайская сторона будет решительно отстаивать свои интересы.

«Видя, что дела плохи, Такаити попыталась найти "помощников" на международной арене, но не ожидала, что получит сильную пощечину от США и России», — отметили журналисты.

Так, Вашингтон заявил, что привержен миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и выступает против одностороннего изменения статуса-кво любой из сторон. Авторы статьи пояснили, что Соединенные Штаты вынуждены взаимодействовать с Китаем по множеству вопросов и не готовы вступать в конфронтацию.

Со стороны России ответил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он раскритиковал Токио, заявив, что подобная позиция наносит ущерб основам отношений двух стран. В свою очередь замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун предупредил, что если Япония решится на силовое вмешательство, последует жесткий ответ.

Журналисты добавили, что Такаити не может отступить в силу внутренних противоречий, поскольку ее оппоненты воспользуются шансом навредить ее политической карьере. На внешнеполитической арене премьер уже поднимала вопрос о необходимости противодействия Китаю и в нынешней ситуации, по мнению обозревателей, потеряла лицо.

«У нее только два пути: продолжать быть вассалом США или вернуться на прагматичный путь взаимодействия с соседними странами», — говорится в публикации. Если премьер продолжит «играть с огнем», Японию ждут тяжелые последствия, резюмировали авторы материала.

Ранее Sohu писало, что президент РФ Владимир Путин одним выверенным ударом обуздал конфронтационную риторику Такаити.