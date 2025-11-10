В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

Песков заявил, что принадлежность Курил не должна вызывать сомнений

Москва отреагировала на скандал в Японии, разразившийся после слов министра по делам Окинавы и Северных территорий (так Токио называет южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавада, который, посетив мыс Носаппу в Нэмуро (Хоккайдо), заявил, что острова расположены «ближе всего к загранице», намекнув тем самым на принадлежность Курил России.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подобное является внутренним делом Японии, при этом он высказался о территориальной принадлежности островов.

Знаете, территориальная принадлежность этих островов — она ни у кого не должна вызывать сомнений Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Японский министр получил выговор

Об инциденте в Стране восходящего солнца стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что Кикавада получил выговор от главного секретаря кабинета министров Японии Минору Кихара.

Он подчеркнул, что слова министра могли вызвать недопонимание, поскольку могли трактоваться как «признание принадлежности островов российской стороне». Политика призвали впредь быть осторожным в высказываниях.

Курилы назвали камнем преткновения в российско-японских отношениях

Вопрос принадлежности Курильских островов мешает развитию отношений России и Японии, несмотря на то что является давно закрытым, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Это наши земли. Поэтому японский министр был абсолютно прав, назвав эти территории иностранным государством. Это действительно так. Другое дело — популизм, который активно присутствует в Японии на протяжении десятилетий вокруг этого вопроса. Это мешает развитию наших отношений Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Он указал, что особенно сильно затрудняет решение данного вопроса частая смена правительства Японии, из-за чего договор, который необходим, «не подписывается десятилетиями».

Фото: Issei Kato / Reuters

Так, консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны Токио и Москва вели еще с середины прошлого века, прервав их после введения против РФ санкций из-за ситуации на Украине. Основной пункт, по которому стороны не могут договориться, — это права на южную часть Курил. В частности, Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, несмотря на то что после окончания войны в состав СССР был включен весь архипелаг.

В российском МИД не раз заявляли, что позиция России по Курилам остается неизменной и они являются неотъемлемой частью территории страны на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с Уставом ООН.