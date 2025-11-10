«Самое близкое место к иностранному государству». В Японии разгорелся скандал из-за слов министра о Курилах

Слова министра Кикавады о Курилах привели к скандалу в Японии

Министр по делам Окинавы и северных территорий (так Токио называет южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавада сделал заявления об островах, которое привело к скандалу в Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Министр намекнул на принадлежность Курил России

Во время поездки в префектуру Хоккайдо министр прибыл на мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству», — сказал Кикавада.

Слова министра вызвали шквал критики, поскольку их расценили как намек на принадлежности Курил России. В тот же день генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде выговор, отметив «неуместность и двусмысленность» его слов. Он также призвал Кикаваду проявлять большую внимательность.

При этом Кихара вновь озвучил позицию правительства Японии, что так называемые северные территории якобы являются «исконной территорией» страны. Сам Кикавада выступил перед бывшими жителями Курильских островов, извинился за свои слова и обещал быть осторожным в речи.

В 2024 году правительство Японии назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД подчеркивалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий».

В Японии захотели подписать мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своей инаугурационной речи заявила о желании подписать мирный договор с Россией. Она подчеркнула, что отношения с Москвой складываются непросто, однако Токио стремится их наладить.

Отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор Санаэ Такаити премьер-министр Японии

При этом экс-премьер-министр Японии Сигэру Исибаужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. Впервые за семь лет в стране заявили о планах закрепить «принадлежность» островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи за Токио.

В ответ Токио призвали отказаться от антироссийского курса

Для возобновления диалога с Москвой Японии нужно отказаться от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России ущерба, заявила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, недружественная линия с японской стороны завела сотрудничество между странами в тупик.

Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба Мария Захарова официальный представитель МИД России

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа подчеркивал, что подписание мирного договора с Японией необходимо в исторической перспективе. Он отметил, что у Москвы и Токио сегодня не самые простые отношения, но несмотря на давление со стороны Запада, страна продолжает заявлять о своих интересах в поставке энергоресурсов.