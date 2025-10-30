Захарова: Диалог с Японией возможен после отказа Токио от антироссийского курса

Путь к возобновлению диалога с Японией будет возможен лишь после отказа Токио от антироссийского курса, который нацелен на нанесение России ущерба. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, именно эта недружественная линия завела сотрудничество между странами в тупик. Однако эта линия была с японской стороны, а не с российской.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что подписание мирного договора с Японией необходимо в исторической перспективе. Он также отметил, что у Москвы и Токио сегодня не самые простые отношения, но несмотря на давление со стороны Запада, страна продолжает заявлять о своих интересах в поставке энергоресурсов.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна намерена заключить мирный договор с Россией.