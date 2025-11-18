В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

Sohu: Путин обуздал антироссийскую риторику Японии одним выверенным ударом

В октябре в Японии сменился премьер-министр, должность заняла Санаэ Такаити и с первых дней в новом статусе решила затеять конфронтацию с Россией и Китаем. Однако президент РФ Владимир Путин одним выверенным ударом обуздал эту риторику, его ответ на провокации Токио оценило китайское издание Sohu (перевод статьи выполнило АБН24).

«Япония усиливает провокации, и менее чем через 24 часа Путин наносит мощный ответный удар. Его действия были безжалостными», — говорится в материале.

Недавно Такаити спровоцировала скандал заявлением, что Япония развернет силы самообороны, если КНР предпримет попытку силой установить контроль над Тайванем. Параллельно с этим министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада неосторожно высказался о Курилах, его слова в правительстве нового японского премьера расценили как намек на принадлежность островов России. Чиновника подвергли жесткой критике, а резонанс был так велик, что о ситуации не могли не узнать в Москве.

«Пока Китай готовил дипломатический ответ на японские провокации — Путин нанес превентивный удар по Японии, быстро обуздав ее высокомерие», — пишет издание.

Ответом стало срочное заявление российского МИДа о бессрочном запрете въезда в РФ 30 гражданам Японии, среди которых оказались чиновники, известные деятели средств массовой информации и образования, которые давно подогревают антироссийские настроения в обществе.

«Россия ответила как раз в период обострения дипломатической напряженности между Китаем и Японией. Этот шаг посылает четкий сигнал Токио — Москва и Пекин не будут мириться с японскими провокациями», — резюмировали китайские журналисты.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2025 года экономика Японии сжалась на 1,8 процента. Причинами такой динамики стали пошлины на японский экспорт, введенные президентом США Дональдом Трампом.