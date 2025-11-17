Экономика Японии сжалась из-за тарифного удара Трампа

AP: Из-за тарифов Трампа экономика Японии сократилась почти на два процента

В III квартале 2025 года экономика Японии сжалась на 1,8 процента. Об этом сообщило Associated Press (AP).

Причинами такой динамики стали пошлины на японский экспорт, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также резкое падение частных инвестиций в жилье. Оказалось, что с июля по сентябрь поставки на внешний рынок упали на 4,5 процента в годовом выражении. Импорт же в III квартале снизился на 0,1 процента.

Инвестиции в жилье сократились на 9,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении снижение оценивается в 32,5 процента.

Как отметило агентство, тарифы наносят серьезный удар по экспортно-зависимой экономике Японии, хотя многие ее автопроизводители уже поспешили перенести производство за границу, чтобы избежать воздействия пошлин и других мер торгового контроля.

В свою очередь, премьер-министр Санаэ Такаити, вступившая в должность в октябре, пообещала оживить экономику в том числе за счет наращивания государственных расходов. Это может осложнить усилия Центрального банка по сдерживанию инфляции.

В начале октября прогнозировалось, что сокращение японской экономики в III квартале составит 1,2 процента. Аналитики констатировали, что четвертая по величине экономика мира существенно пострадала от американских пошлин.