Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 17 ноября 2025Экономика

Экономика Японии сжалась из-за тарифного удара Трампа

AP: Из-за тарифов Трампа экономика Японии сократилась почти на два процента
Кирилл Луцюк

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В III квартале 2025 года экономика Японии сжалась на 1,8 процента. Об этом сообщило Associated Press (AP).

Причинами такой динамики стали пошлины на японский экспорт, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также резкое падение частных инвестиций в жилье. Оказалось, что с июля по сентябрь поставки на внешний рынок упали на 4,5 процента в годовом выражении. Импорт же в III квартале снизился на 0,1 процента.

Инвестиции в жилье сократились на 9,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении снижение оценивается в 32,5 процента.

Как отметило агентство, тарифы наносят серьезный удар по экспортно-зависимой экономике Японии, хотя многие ее автопроизводители уже поспешили перенести производство за границу, чтобы избежать воздействия пошлин и других мер торгового контроля.

В свою очередь, премьер-министр Санаэ Такаити, вступившая в должность в октябре, пообещала оживить экономику в том числе за счет наращивания государственных расходов. Это может осложнить усилия Центрального банка по сдерживанию инфляции.

В начале октября прогнозировалось, что сокращение японской экономики в III квартале составит 1,2 процента. Аналитики констатировали, что четвертая по величине экономика мира существенно пострадала от американских пошлин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Описана обстановка в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости