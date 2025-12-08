Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

«Франкенштейн» и «Битва за битвой» поборются за победу на «Золотом глобусе»

Стали известны все номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус» 2026 года. Список всех претендентов на награды появился на официальном сайте.

На награду в категории «Лучший фильм» претендуют картины «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «Формула-1», «Грешники» и «Сират». За звание лучшего режиссера поборются Пол Томас Андерсон, Гильермо дель Торо, Райан Куглер, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

За звание лучшей актрисы в драме будут бороться Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс, Тесса Томпсон. Лучшим актером может стать Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт или Джоэл Эдгертон.

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 11 января 2026 года.

