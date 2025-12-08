Реклама

Культура
20:32, 8 декабря 2025Культура

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

«Франкенштейн» и «Битва за битвой» поборются за победу на «Золотом глобусе»
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Франкенштейн»

Стали известны все номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус» 2026 года. Список всех претендентов на награды появился на официальном сайте.

На награду в категории «Лучший фильм» претендуют картины «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «Формула-1», «Грешники» и «Сират». За звание лучшего режиссера поборются Пол Томас Андерсон, Гильермо дель Торо, Райан Куглер, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

За звание лучшей актрисы в драме будут бороться Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс, Тесса Томпсон. Лучшим актером может стать Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт или Джоэл Эдгертон.

83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 11 января 2026 года.

Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян усомнился в честности женщин, обвинивших в домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна.

