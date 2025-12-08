Реклама

Экономика
14:50, 8 декабря 2025Экономика

Торговля России со страной АСЕАН выросла на 80 процентов

Алиханов: Товарооборот России и Индонезии вырос на 80 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

За десять месяцев 2025 года товарооборот России и Индонезии вырос почти на 18 процентов и достиг 3,6 миллиарда долларов. Об этом заявил руководитель Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

При этом за последние пять лет торговля увеличилась на 80 процентов. В 2024 году товарооборот удалось довести до 4,3 миллиарда долларов.

Рассуждая о ситуации в 2025 году, Алиханов обратил внимание, что 40 процентов российско-индонезийского товарооборота пришлось на промышленную продукцию.

В начале октября 2025 года министр торговли Индонезии Буди Сантосо заявил, что Джакарта готова к тому, чтобы вести расчеты с Москвой в национальных валютах. Он также рассказал, что в 2024 году основу индонезийского экспорта в РФ сформировали пальмовое и кокосовое масло, кофе, продукты какао, натуральный каучук. Россия поставляла энергоресурсы, удобрения, сельхозсырье, а также продукцию тяжелой промышленности.

В январе-мае 2025 года поставки кофе из Индонезии в Россию выросли почти в десять раз.

