Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 3 октября 2025Экономика

К расчетам в национальных валютах оказалась готова еще одна страна БРИКС

Минторговли Индонезии: Джакарта готова перейти к расчетам в нацвалютах с Россией
Кирилл Луцюк

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Джакарта готова к тому, чтобы вести расчеты с Москвой в национальных валютах. Об этом заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, соответствующие переговоры находятся на стадии проработки. Власти Индонезии намерены тщательно изучить этот вопрос, сосредоточив внимание на финансовой стабильности и взаимной выгоде.

По словам Сантосо, в прошлом году товарооборот России и Индонезии вырос до четырех миллиардов долларов. Основу индонезийского экспорта сформировали пальмовое и кокосовое масло, кофе, продукты какао, натуральный каучук. Россия поставляла энергоресурсы, удобрения, сельхозсырье, а также продукцию тяжелой промышленности.

За первые пять месяцев этого года поставки кофе из Индонезии в Россию увеличились почти в десять раз и достигли 33,4 миллиона долларов. Предыдущий рекорд фиксировался в 2017 году, когда речь шла о 27 миллионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

    У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

    «АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

    В жилом доме отопление пропало после визита главы города

    Бригада «Эспаньола» прекратила существование

    В России предсказали судьбу Зеленского на фоне массового дезертирства в ВСУ

    Участник Comedy Club сделал ДНК-тест и оказался на 100 процентов русским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости