К расчетам в национальных валютах оказалась готова еще одна страна БРИКС

Минторговли Индонезии: Джакарта готова перейти к расчетам в нацвалютах с Россией

Джакарта готова к тому, чтобы вести расчеты с Москвой в национальных валютах. Об этом заявил министр торговли Индонезии Буди Сантосо. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, соответствующие переговоры находятся на стадии проработки. Власти Индонезии намерены тщательно изучить этот вопрос, сосредоточив внимание на финансовой стабильности и взаимной выгоде.

По словам Сантосо, в прошлом году товарооборот России и Индонезии вырос до четырех миллиардов долларов. Основу индонезийского экспорта сформировали пальмовое и кокосовое масло, кофе, продукты какао, натуральный каучук. Россия поставляла энергоресурсы, удобрения, сельхозсырье, а также продукцию тяжелой промышленности.

За первые пять месяцев этого года поставки кофе из Индонезии в Россию увеличились почти в десять раз и достигли 33,4 миллиона долларов. Предыдущий рекорд фиксировался в 2017 году, когда речь шла о 27 миллионах.

