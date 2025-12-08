Реклама

23:57, 8 декабря 2025Мир

Трамп обратился к Европе с одной серьезной просьбой

Трамп: Европе следует быть осторожной, она движется в очень плохом направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении. Об этом политик упомянул во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», — посетовал Трамп.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан из девяти стран Европейского союза считают Дональда Трампа врагом Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для платформы Le Grand Continent. Так, 48 процентов опрошенных заявили, что считают главу Белого дома «врагом Европы».

До этого Дональд Трамп рассказал, что на встрече стран НАТО его назвали президентом Европы. Он добавил, что США действительно уважают на мировой арене.

