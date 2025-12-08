Реклама

15:30, 8 декабря 2025Путешествия

Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

The Sun: В Хитроу распылили перцовый баллончик, из-за чего пострадали 21 человек
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

Десятки людей пострадали в международном аэропорту Великобритании из-за нападения группы мужчин на женщину. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в Хитроу 7 декабря. В лифте автостоянки четверо мужчин украли чемодан у жертвы, а когда та оказала сопротивление во время грабежа, они распылили на нее перцовый баллончик, брызги которого попали на окружающих людей. В результате происшествия помощь потребовалась 21 человеку, в том числе среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка. Госпитализировали пятерых.

Через десять минут после преступления полиции удалось задержать 31-летнего подозреваемого. Остальных участников группировки разыскивают правоохранительные органы. Расследование продолжается.

Ранее российские туристы устроили бунт в аэропорту Египта и попали на видео. Причиной инцидента стала задержка авиарейса и регулярный перенос вылета.

