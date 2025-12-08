Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 8 декабря 2025Путешествия

Туристы были смыты волной во время отдыха на пляже в Европе и не выжили

CB: Отдыхавшие на острове Тенерифе туристы из Румынии и Словакии не выжили
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: G.Lanting / Wikimedia

Отдыхавших на пляже в Европе туристов смыло волной в открытый океан. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел в воскресенье 7 декабря на побережье Лос-Хигантес острова Тенерифе, Испания. Сильная волна унесла двоих путешественников из Румынии, одного из Словакии и женщину с неустановленным гражданством. Все пострадавшие во время происшествия не выжили.

Материалы по теме:
Правила въезда на Кипр для россиян в 2025 году: нужна ли виза
Правила въезда на Кипр для россиян в 2025 году:нужна ли виза
29 сентября 2025
Как получить туристическую визу в 2026 году? Страны, сроки и особенности оформления
Как получить туристическую визу в 2026 году?Страны, сроки и особенности оформления
5 декабря 2025

Также десятки человек получили травмы, им оказали помощь на месте. Уточняется, что из-за непогоды в готовность к чрезвычайным ситуациям привели все экстренные службы Канарских островов.

Ранее в Турции унесло в море отдыхавших в доме на колесах россиян. Инцидент произошел на побережье турецкого курорта Кемер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Тренер Двалишвили отреагировал на поражение бойца от Яна

    В бундестаге признали необходимость болезненных уступок России

    В Госдуме отреагировали на планы США бороться с «российским влиянием»

    Стало известно об активизации фронта у Часова Яра

    Туристы были смыты волной во время отдыха на пляже в Европе и не выжили

    В Германии начали сомневаться в компетентности Мерца

    В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов

    В Госдуме высказались о блокировке Roblox

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok