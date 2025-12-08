Туристы были смыты волной во время отдыха на пляже в Европе и не выжили

CB: Отдыхавшие на острове Тенерифе туристы из Румынии и Словакии не выжили

Отдыхавших на пляже в Европе туристов смыло волной в открытый океан. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел в воскресенье 7 декабря на побережье Лос-Хигантес острова Тенерифе, Испания. Сильная волна унесла двоих путешественников из Румынии, одного из Словакии и женщину с неустановленным гражданством. Все пострадавшие во время происшествия не выжили.

Также десятки человек получили травмы, им оказали помощь на месте. Уточняется, что из-за непогоды в готовность к чрезвычайным ситуациям привели все экстренные службы Канарских островов.

Ранее в Турции унесло в море отдыхавших в доме на колесах россиян. Инцидент произошел на побережье турецкого курорта Кемер.