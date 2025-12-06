Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 6 декабря 2025Путешествия

В Турции унесло в море отдыхавших в доме на колесах россиян

Shot: В Турции отдыхавших в доме на колесах российских туристов унесло в море
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepik / Designed by freepik

В Турции двоих российских туристов, отдыхавших в доме на колесах, унесло в море. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел на побережье турецкого курорта Кемер. Пока туристы отдыхали, начался сильный дождь и поднялся ветер, не позволивший туристам выехать с размытого пляжа. В результате вышедшая из берегов река Агва смыла дом на колесах вместе с людьми.

Вызволять россиян из воды пришлось спасателям. Для этого они использовали моторные лодки. Дом на колесах вытаскивали из воды экскаваторами. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Таиланде россиянина унесло в море огромными волнами на глазах у возлюбленной. По словам девушки, они купались в море после полуночи, однако в процессе их начали сбивать с ног сильные волны. В какой-то момент мужчина толкнул девушку к берегу, а сам выбраться не смог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В ВСУ назвали условие для справедливого мира на Украине

    Россиянкам назвали способы подобрать идеальное платье для новогодней ночи

    Дмитриев назвал «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС

    Симоньян внесли в список самых влиятельных людей года

    Занимавшийся перекупкой автомобилей россиянин не пережил встречу с покупателями

    На Украине допустили продолжение военных действий без поддержки США

    Стало известно о полной смене отношения США к НАТО

    Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством

    Обвиненная во взяточничестве депутат Рады пожаловалась на фабрикацию фото квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok