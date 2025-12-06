В Турции унесло в море отдыхавших в доме на колесах россиян

Shot: В Турции отдыхавших в доме на колесах российских туристов унесло в море

В Турции двоих российских туристов, отдыхавших в доме на колесах, унесло в море. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел на побережье турецкого курорта Кемер. Пока туристы отдыхали, начался сильный дождь и поднялся ветер, не позволивший туристам выехать с размытого пляжа. В результате вышедшая из берегов река Агва смыла дом на колесах вместе с людьми.

Вызволять россиян из воды пришлось спасателям. Для этого они использовали моторные лодки. Дом на колесах вытаскивали из воды экскаваторами. Предварительно, никто не пострадал.

