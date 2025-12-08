Участие сыновей Лукашенко в его переговорах в Омане объяснили

Эйсмонт: Участие сыновей Лукашенко в переговорах в Омане — знак особого уважения

Участие старшего и младшего сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане было знаком особого уважения к принимающей стороне. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Это [для стран Персидского залива] действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи», — объяснила она.

Как указала Эйсмонт, в данных странах «так принято». Сыновья белорусского президента — Виктор и Николай — принимали участие в мероприятиях в рамках визита главы государства в Оман.

Ранее оценку успехам сына Лукашенко в учебе дал секретарь партийного комитета университета Хао Пин. Он заявил, что младший сын президента Белоруссии Николай, который учится в Пекинском университете в составе группы белорусских студентов по обмену, является лучшим студентом на курсе.