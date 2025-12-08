Реклама

11:09, 8 декабря 2025Силовые структуры

Участнику дорожной мафии из российского региона вынесли приговор из-за миллионов рублей

ФСБ: В Челябинске суд дал 5,5 года коммерсанту за хищения при дорожных работах
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Металлургический районный суд Челябинска приговорил к 5,5 года лишения свободы заместителя директора подрядной организации «Глобус» за хищение путем мошенничества 16,4 миллиона рублей при проведении дорожных работ и дачу взятки проверяющим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Речь идет об участнике дорожной мафии Арайике Закояне, отметил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина с июля 2022-го по август 2023-го передал незаконное денежное вознаграждение на сумму в 620 тысяч рублей бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ «Челябинскавтодор». Взятка предназначалась чиновнику за беспрепятственную приемку работ по госконтракту на капитальный ремонт автомобильной дороги Кунашак — Усть-Багаряк.

Кроме того, выяснилось, что коммерсант предоставил министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области фальшивые документы с завышенной стоимостью проведенного ремонта дороги Чебаркуль — Мисяш — М-5. Сотрудники ФСБ задержали его в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что челябинских чиновников и бизнесменов обвинили в растрате почти трех миллиардов рублей, выделенных в рамках 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу задержанного ФСБ министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева проходят шесть фигурантов.

