Украина погрузится во тьму

«Страна.ua»: Длительные отключения света пройдут в Киеве и трех регионах Украины

В Киеве и трех регионах Украины ожидаются масштабные отключения света. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на энергохолдинг «ДТЭК».

Как отмечается, электричество пропадет из домов в понедельник, 8 декабря. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также Киеве.

В столице и большинстве регионов длительность отключений достигнет примерно 14 часов.

Ранее стало известно, что в киевском селе жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света в домах. После этого в украинской энергокомпании ДТЭК пообещали вернуть свет, пояснив, что отключение электроэнергии произошло из-за повреждения кабелей питания во время земельных работ.