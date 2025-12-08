Украинский посол назвала причину разлада Европы и Вашингтона

Посол Стефанишина: Разлад Европы и Вашингтона произошел из-за политики США

Разлад США и Европы произошел из-за стратегии национальной безопасности Вашингтона. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Politico.

«Конечно, подорвала (...) Вкупе с довольно прямолинейными заявлениями об отсутствии у американцев интереса к Украине», — заявила Стефанишина, отвечая на вопрос издания о том, подорвет ли новая стратегия национальной безопасности США доверие к внешней политике США в Европе.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что новая стратегия национальной безопасности США может означать фактическое перераспределение сфер влияния в мире и ослабление роли Европы.

7 декабря США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. Евросоюз также обвиняется в подавлении политической свободы.