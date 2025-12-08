Реклама

14:56, 8 декабря 2025Мир

Новую стратегию нацбезопасности США назвали «средним пальцем» для Европы

Ходжес: Новая стратегия нацбезопасности США — средний палец для Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Новая Стратегия национальной безопасности США может означать фактическое перераспределение сфер влияния в мире и ослабление роли Европы. С таким заявлением выступил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, его слова передает Bloomberg.

«Стратегия заключается в разделении сфер влияния, фактической уступке Европы России и показе "массивного среднего пальца" европейским союзникам», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что новая Стратегия нацбезопасности США вызвала ярость в Европе из-за обвинений в ее адрес. Как сообщало Politico со ссылкой на источник, один из европейских чиновников был в ярости и назвал оценки, данные Европе в стратегии, «крайне тревожными».

7 декабря США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. Евросоюз также обвиняется в подавлении политической свободы.

